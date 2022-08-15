 

Bласти признали, что крыши в 34 больницах Англии могут обрушиться в любой момент

15.08.2022, 8:45, Разное
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Власти Великобритании признали, что в Англии у 34 больничных зданий крыши сделаны из настолько нестабильного бетона, что в любой момент может произойти обрушение, пишет The Guardian. «Просто немыслимо, что пациентов лечат в зданиях, которые могут обрушиться», — возмутился сложившейся ситуацией Эд Дэйви, лидер британских либерал-демократов.


AP

Британские власти признали, что крыши 34 больничных зданий в Англии сделаны из бетона, который настолько нестабилен, что обрушение может произойти в любой момент, пишет The Guardian.

Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения Великобритании Мария Колфилд в письменном ответе на парламентский запрос, направленный членом Партии либеральных демократов Дейзи Купер.

Эта информация вызвала новые опасения по поводу того, что потолки в таких больницах могут внезапно обрушиться и травмировать персонал и пациентов. И уже начали раздаваться призывы к срочным действиям для решения данной проблемы.

По словам Колфилд, исследования, проведённые Национальной службой здравоохранения Великобритании, показали, что 34 здания содержат армированный автоклавный ячеистый бетон, который руководитель одной из больниц сравнил с воздушным шоколадом.

Такой бетон широко использовался при строительстве больниц и школ в 1960-х, 70-х и 80-х годах, но срок его службы составляет 30 лет, и в настоящее время он вызывает серьёзные проблемы.

«Просто немыслимо, что пациентов лечат в зданиях, которые могут обрушиться», — возмутился Эд Дэйви, лидер либерал-демократов.

Некоторым больницам теперь приходится использовать стальные опоры для поддержки крыш, чтобы снизить риск подобного развития событий, отмечается в статье.


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