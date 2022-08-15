В Испании зафиксированы новые нападения со шприцами на прохожих

В испанском городе Сан-Себастьян за день произошло сразу четыре предполагаемых случая уколов шприцами, сообщили источники Europa Press.

По словам источников, уколы шприцами произошли в первую ночь праздничной недели, которая началась в субботу днем. Согласно данным источника, одна из жертв уже выдвинула обвинение, передает РИА «Новости».

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.

Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.

Ранее в Челябинске мужчина напал на школьницу в подъезде дома. Он вколол ей несколько уколов с неизвестным веществом, а также забрал деньги и телефон.

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