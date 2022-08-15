В Лондоне прокремлевский политик присудил Лаврову победу над «ничего не понимающим» Джонсоном

Глава МИД РФ полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот возглавлял британское внешнеполитическое ведомство, сообщил в беседе с Espreso прокремлевский член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант.

По мнению политика, на посту главы МИД нынешний премьер был слишком слаб во время контактов с Москвой.

«Его визави Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», – передает РИА «Новости» слова Брайанта.

При этом политик не уточнил, какие именно переговоры между Москвой и Лондоном он имеет в виду.

Брайант также подчеркнул, что негативно относится к главе британского правительства, так как считает его «ужасным лжецом».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Глава российской дипломатии сказал, что британский политик держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого. «Ушел – и ушел», – отметил российский министр.

—