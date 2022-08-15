Мнение: “Пятидневная война в Южной Осетии”

Большое видео посвященное Олимпийской войне 2008 года от "Туземного совета трудящихся".

Тайм-коды:

00:00 – Введение

04:28 – История Южной Осетии

16:44 – Перестройка и Гамсахурдиа

19:05 – Начало осетино-грузинского конфликта

25:47 – Гражданская война в Грузии

29:00 – Заморозка конфликта и эпоха 90-х

33:19 – Реформа армии Грузии и эпоха Саакашвили

54:32 – Грузинский план войны

57:50 – Начало войны

01:00:47 – Первый штурм Цхинвала

01:08:54 – Бои за миротворческий городок

01:14:59 – Ввод российских войск

01:20:51 – Кровавая Дубовая роща

01:25:51 – Первый раунд воздушной войны

01:30:01 – Черный день ВВС РФ

01:34:37 – Колонна генерала Хрулева

01:50:07 – Прорыв миротворцев и второй штурм Цхинвала

01:52:56 – 10.08.08 – Перелом

01:56:31 – 11.08.08 – Разгром

02:00:26 – Почему не взяли Тбилиси

02:03:21 – Потери техники Грузии

02:05:38 – Потопление грузинского флота

02:10:52 – Потери сторон

02:14:57 – Мир после войны и итоги

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