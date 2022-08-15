 

Мнение: “Пятидневная война в Южной Осетии”

15.08.2022, 7:50, Разное
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Большое видео посвященное Олимпийской войне 2008 года от "Туземного совета трудящихся".

Тайм-коды:

00:00 – Введение
04:28 – История Южной Осетии
16:44 – Перестройка и Гамсахурдиа
19:05 – Начало осетино-грузинского конфликта
25:47 – Гражданская война в Грузии
29:00 – Заморозка конфликта и эпоха 90-х
33:19 – Реформа армии Грузии и эпоха Саакашвили
54:32 – Грузинский план войны
57:50 – Начало войны
01:00:47 – Первый штурм Цхинвала
01:08:54 – Бои за миротворческий городок
01:14:59 – Ввод российских войск
01:20:51 – Кровавая Дубовая роща
01:25:51 – Первый раунд воздушной войны
01:30:01 – Черный день ВВС РФ
01:34:37 – Колонна генерала Хрулева
01:50:07 – Прорыв миротворцев и второй штурм Цхинвала
01:52:56 – 10.08.08 – Перелом
01:56:31 – 11.08.08 – Разгром
02:00:26 – Почему не взяли Тбилиси
02:03:21 – Потери техники Грузии
02:05:38 – Потопление грузинского флота
02:10:52 – Потери сторон
02:14:57 – Мир после войны и итоги

Источник: Colonel Cassad


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