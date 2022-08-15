 

Уралвагонзавод представил первую отечественную когтеточку

15.08.2022, 7:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уже к 2025 году Россия сможет полностью устранить зависимость от иностранных когтеточек – их заменит отечественное устройство, созданное специалистами Уралвагонзавода.

В связи с необходимостью доводки конструкции, производство начнётся не ранее, чем через два года.

Санкции против РоссииРоссийская когтеточка внешне ничем не отличается от импортных аналогов, но весит в 2-3 раза больше из-за применяемых материалов. Как рассказал конструктор Ринат Галеев, в качестве каркаса задействована деталь, не пригодившаяся при выпуске нового танка Т-90М «Прорыв».

– Поскольку не все запланированные меры по модернизации были реализованы на практике, конструкторским бюро было принято решение использовать некоторые элементы для гражданских целей… Речь идёт о деталях, для которых изготовлена технологическая оснастка, но которые были исключены из конструкции серийного изделия. Так и появилась отечественная когтеточка, – уточнил он.

Восхитился продукцией нижнетагильского предприятия и министр промышленности Денис Мантуров.

– Радует, что не только люди, но и животные снижают свою зависимость от импорта. Мы уже перевели отечественных кошек и собак с иностранных кормов на свои, а теперь процесс продолжается в смежных сферах, – прокомментировал чиновник технологический прорыв.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.20 / Ученые доказали сожжение древнего Иерусалима Вавилоном при помощи магнитного поля

14.12.21 / Григорий Лепс сорвал премьеру с Ларисой Долиной из-за болезни

20.10.20 / Люди на четвереньках

17.02.22 / Мнение: Задержали Соловья

25.12.21 / Политолог Ищенко: Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным

11.07.22 / Мнение: Лиз Трасс

03.08.22 / Мнение: Татары и спецоперация

15.11.20 / «Создавал лишние проблемы»

15.09.21 / Стричь не обязательно: сухие поврежденные кончики волос можно восстановить с помощью популярного средства для ухода за кожей (и это не масло)

12.10.20 / Выстрелы «по заданию» России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика