Уралвагонзавод представил первую отечественную когтеточку

Уже к 2025 году Россия сможет полностью устранить зависимость от иностранных когтеточек – их заменит отечественное устройство, созданное специалистами Уралвагонзавода.

В связи с необходимостью доводки конструкции, производство начнётся не ранее, чем через два года.

Российская когтеточка внешне ничем не отличается от импортных аналогов, но весит в 2-3 раза больше из-за применяемых материалов. Как рассказал конструктор Ринат Галеев, в качестве каркаса задействована деталь, не пригодившаяся при выпуске нового танка Т-90М «Прорыв».

– Поскольку не все запланированные меры по модернизации были реализованы на практике, конструкторским бюро было принято решение использовать некоторые элементы для гражданских целей… Речь идёт о деталях, для которых изготовлена технологическая оснастка, но которые были исключены из конструкции серийного изделия. Так и появилась отечественная когтеточка, – уточнил он.

Восхитился продукцией нижнетагильского предприятия и министр промышленности Денис Мантуров.

– Радует, что не только люди, но и животные снижают свою зависимость от импорта. Мы уже перевели отечественных кошек и собак с иностранных кормов на свои, а теперь процесс продолжается в смежных сферах, – прокомментировал чиновник технологический прорыв.

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