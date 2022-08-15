На индийском рынке уже более 700 лет продают женихов

Уже более 700 лет в индийском штате Бихар проходит уникальный рынок женихов, куда женщины и их семьи приходят за приобретением мужей.

Ежегодно тысячи мужчин собираются под деревьями Пипал на местном рынке в районе Мадхубани (индийский штат Бихар) и ждут, когда их выберут будущие невесты.

Рынок женихов, называемый Саурат Мела или Сабхагачхи, предположительно был основан Раджой Хари Сингхом из династии Карнат более семи столетий назад, чтобы женщинам было легче найти подходящего мужа из разных социальных групп. Цена каждого жениха определяется в зависимости от его возможностей, включая уровень образования и семейное происхождение.

Представьте, идете вы на рынок, чтобы выбрать своего спутника жизни. Это звучит безумно, особенно в наши дни, но именно так некоторые женщины-майтхили в Бихаре выбирают своих мужей. В сопровождении своих семей они просматривают доступные предложения, просят предоставить доказательства, например, свидетельства о рождении и школьные аттестаты, и если они находят кого-то, кто им нравится (и можно себе позволить), они начинают обсуждать детали.

Недавно телеканал Al Jazeera задокументировал традиционный рынок женихов в Бихаре, рассказал, что инженеры, врачи и государственные служащие пользуются наибольшим спросом, причем наибольшей популярностью пользуется молодежь. Несмотря на то, что приданое официально запрещено в Индии, и что одной из главных целей рынка женихов была ликвидация приданого, по-прежнему обычной практикой для молодых, подходящих холостяков является требование значительного приданого от семьи невесты.

По-видимому, сами невесты вряд ли имеют право голоса при выборе жениха. Последнее слово остается за их семьями, в конечном итоге выбирая холостяка, который обеспечивает хороший баланс между доступностью и впечатляющим резюме.

Хотя рынок женихов в Бихаре не так популярен, как это было всего несколько десятилетий назад, он по-прежнему привлекает тысячи холостяков, некоторые из которых преодолевают сотни километров в надежде быть избранными.

Кстати, в Индии также есть рынок невест. В Хаудати невесты продаются по разным ценам, в зависимости от их квалификации и навыков ведения домашнего хозяйства.