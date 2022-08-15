Почти во всех домах Великобритании водятся привидения

Британский исследователь аномальных явлений считает, что более 90% домовладельцев живут бок о бок с призраком, даже если не подозревают об этом.

Зовут этого человека Роб Пайк и по его словам духи гораздо ближе к нам, чем мы думаем, а возможно, что вы всю жизнь прожили с призраком.

– Скорее всего у вас есть потусторонний гость, кто-то, живущий с вами в одном доме. У добрых 90% людей или даже более в домах живут призраки. Может быть они просто присматривают за вами или же заявляют о себе как-то, все зависит от них, – считает Пайк.

Пайк занимается расследованием паранормальной активности уже более сорока лет и в том числе основал группу Veritas Paranormal, которая проводит туристические экскурсии по домам с привидениями.

Из-за этого можно заподозрить Пайка в неискренности и желании просто прорекламировать свой бизнес, однако он уверяет, что не получает от этого никакой прибыли, так как всю выручку отдает благотворительным организациям.

Хотя перспектива появления нежелательного невидимого жильца в вашем доме может напугать кого угодно, Пайк считает, что бояться в целом нечего, и рассказывает, что и у него самого какое-то время был такой “приживала”:

– В нашем старом доме когда-то жил старый шахтер по имени Артур. И потом, каждый раз, когда до нас доходил запах табака, мы понимали, что он (его призрак) там. И для нас это было совершенно нормально. Мы жили в этом доме. Он жил в этом доме. Может быть он до сих пор там обитает.

Пайк уверен в том, что призраки обитают в наших домах совсем не потому, что они зловредные и хотят нас напугать:

– Они просто продолжают жить своей жизнью, вы знаете, они не селятся там для того, чтобы выскочить из-за угла и выкрикнуть “БУ” или что-то в этом роде. Призраков вообще нечего бояться. Единственная проблема в том, что вы не знаете, кто они. Вы же не пригласили бы к себе человека, которого не знаете.

Так что же вам делать, если вы подозреваете, что живете с призраком? У Пайка есть несколько мудрых слов об этом, но это может быть не то, что вы ожидаете.

– Я бы сказал пообщаться с ним, выяснить, кто это. Этим вы признаете их присутствие. И да, они здесь не для того, чтобы напугать вас. Так что просто полностью игнорируйте их, – резюмирует Пайк.