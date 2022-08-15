МЧС Армении опубликовало имена пропавших при взрыве в Ереване

МЧС Армении опубликовало список, в котором названы имена 25 граждан, которые могли находится во время взрыва на территории рынка «Сурмалу».

«По результатам звонков полученных на горячую линию МЧС, на территории рынка «Сурмалу» пропавшими без вести могут считаться следующие 25 граждан. <…>. Стали известны также имена двух погибших. Это Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян», – приводит текст сообщения ТАСС.

МЧС попросило всех граждан, у которых есть какая-либо информация о пропавших без вести, сообщать на горячую линию министерства.

Накануне в пресс-службе МЧС Армении сообщали, что число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло 34 человек. Взрыв на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване произошел в воскресенье днем. По информации Минздрава Армении, после происшествия 61 человек был госпитализирован, состояние 36 из них врачи оценивают как средней тяжести, три человека погибли.

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