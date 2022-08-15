В США оценили решение Польши купить корейские танки

Американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive назвал странной идею польской армии купить 1 тыс. южнокорейских танков K2 и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской.

«Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений», – передает РИА «Новости» мнение автора.

По его мнению, теперь польским военным придется налаживать еще одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о заключении соглашения с Южной Кореей на поставку тысячи танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50. Эта техника должна заменить поставленные в качестве помощи Киеву образцы.

Напомним, военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД недостатки закупаемого Польшей корейского оружия.

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