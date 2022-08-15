Украина провела переговоры с Великобританией об уничтожении Крымского моста

Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала «Россия 1» эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.

Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».

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