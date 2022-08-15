Мнение: Страшный август. Рейн по колено



“Утро в песках Калмыкии” (я тоже сначала думал, что это пустыня Сахара)

BBC. “Уровень воды в реке Рейн упал до рекордно низкой отметки из-за продолжающейся в Германии сильной засухи. По мнению экспертов, опрошенных агентством Рейтер, это может привести к падению ВВП Германии на 0,5%. К понедельнику уровень воды в реке может упасть до отметки, которая сделает проход судов по реке невозможным. Именно по Рейну в Германии перевозят уголь для электростанций, которые начали снова вводить в работу из-за сокращений поставок российского газа”.

Весь июль я с содроганием слушал погодные сводки из Европы, которая сгорала под 40-градусной жарой. Больше всего по шкурным соображениям, увы: боялся, что нечто подобное придет и в Москву… хотя, признаться, и европейцам сопереживал, я вообще очень сочувствую людям, которым жарко. Я рассчитывал, что уж в августе-то по крайней мере можно будет перевести дух – все-таки в августе погода всегда немного “отпускает”, чувствуется, что лето перешло через свой пик, становится легче дышать и жить…

Но не в этом году. С удивлением, а потом и с ужасом мы сейчас обнаруживаем, что жара в Европе не просто не спала – нет, она сохранила свою мощь там… и распространилась еще и на Россию! Твою мать! Я сначала не верил своим органам чувств, но послушал погодные сводки – и вижу, что метеорологи и сами в недоумении, более того – признаются, что нынешний – 2022 года – август в России беспрецедентен: вместо относительного похолодания почти по всей европейской территории жара стала усиливаться!

А уж про Европу и говорить не приходится: что в ней – это вообще какой-то караул. Пересохли истоки Темзы и вообще большинства рек, в Испании и Португалии вовсю опустынивание территорий, осадки – 5-10% (!!!) от нормы! Словом, беспредел.

Что-то явно не то происходит с миром. Поглядел тему “опустынивание” – мама дорогая!

“Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) заключила, что около 75 процентов суши существенно деградировали, что угрожает безопасности 3,2 миллиарда человек. Если не противостоять продолжающемуся опустыниванию, уже к 2050 году непригодными могут оказаться свыше 90 процентов земель. «Человечество ведет безжалостную, саморазрушительную войну с природой. Биоразнообразие сокращается, концентрация парниковых газов растет, а антропогенные загрязнения не щадят ни самых отдаленных островов, ни высочайших горных вершин», — говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш”.

С одной стороны – понятно, что все эти “эксперты ООН” всё врут, недорого возьмут. С другой – температуры выше и на уровне 30 градусов были всегда для Москвы чем-то экстраординарным. А теперь они – каждый год большую часть лета. А теперь еще и в августе!

Сибирь, что ли, горит?

Уровень воды в реке Рейн упал ниже 40 см! Это реально мне чуть выше колена.