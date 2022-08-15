Мнение: Россия отзовет дипломатов из Латвии?

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Россия-1» заявила, что признание России страной—спонсором терроризма в США приведет к разрыву отношений с Вашингтоном.

Мол, «мы об этом говорили, и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено».

По мнению Захаровой, США принуждают западные страны признавать Россию страной—спонсором терроризма: «Они же чужими руками проводят эту мысль. Собственно говоря, прибалтийские страны уже на эту тему высказались».

Между тем, 11 августа депутаты Сейма Латвии ообъявили Россию страной—спонсором терроризма. Означает ли это, что Россия разорвет дипломатические отношения с Латвией? Или предупреждение о разрыве дипотношений относится только к США?

Фотография Марии Захаровой отсюда

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