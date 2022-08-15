В Госдуме назвали «омерзительной» идею Латвии о пересмотре виз для россиян

Идея президента Латвии по пересмотру видов на жительство и виз, выданных россиянам, омерзительна, это ущемляет права и свободы граждан по национальному признаку, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем – это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку», – написал Слуцкий в Telegram-канале.

Политик считает, что главы стран Прибалтики «продолжают русофобские соревнования на приз в номинации «Кто обгонит Зеленского в звании «Главный неонацист новейшей истории».

Слуцкий считает, что таким решением «Левитс вытер ноги о собственное национальное законодательство», зависящее от того, «насколько сильно руководство Латвии хочет еще больше прогнуться перед коллективным Западом».

Ранее латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что страна ранее «слишком щедро» раздавала россиянам вид на жительство, и призвал запретить выдачу туристических виз гражданам РФ на уровне Европы.

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