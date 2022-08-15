Снайперская винтовка СВЧ начнет поступать в войска с 2022 года
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С этого года в войска начнет поступать новая снайперская винтовка СВЧ на замену СВД, сообщил журналистам в воскресенье президент АО «Концерн Кашалников» Алан Лушников.
«СВЧ уже будет поставляться в этом году», – цитирует его РИА «Новости».
Как сообщали ранее в Ростехе, СВЧ создана на замену винтовке СВД.
Также Лушников добавил, что «пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет».
Напомним, авиационные ракеты «Вихрь» адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил официальный представитель компании-разработчика данного оружия – концерна «Калашников».
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