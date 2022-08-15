Корабли Китая вошли в зону контролируемых Японией островов Сенкаку

В зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, вошли два патрульных корабля морской полиции КНР, сообщило Киодо.

Как сообщается, еще два китайских корабля находятся в акватории, прилегающей к зоне у Сенкаку, при этом один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку. Как подчеркивает Киодо, корабли КНР непрерывно присутствуют в акватории, прилегающей к зоне у спорных островов, на протяжении 122 дней, передает ТАСС.

Напомним, 12 апреля четыре патрульных корабля морской полиции Китая вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами.

В декабре 2021 года бывший премьер-министр Японии и глава крупнейшей фракции в правящей в стране Либерально-демократической партии Синдзо Абэ предостерег Китай от военного вторжения на Тайвань, добавив, что не следует недооценивать готовность Японии защищать острова Сенкаку, которые находятся всего примерно в ста километрах от Тайваня.

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