Мнение: Подходящий пример

А вообще – попытки американцев построить спустя 50 лет новые пилотирумые корабли для полета к Луне больше всего напоминают потуги зачем-то женившегося престарелого вдовца что-то показать невесте в постели: нет, он, конечно, прекрасно знает и помнит, как надо заниматься сексом, что при этом использовать и куда помещать, но… он просто НЕ МОЖЕТ.

Чрезмерную детскую радость по этому поводу со стороны пламенных патриотов Отчизны тоже попрошу умерить – потому что она именно детская, инфантильная: наше-то великое Отечество – просто вечное дитё, которое никогда и не знало КАК.