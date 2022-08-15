 

Мнение: Подходящий пример

15.08.2022, 5:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А вообще – попытки американцев построить спустя 50 лет новые пилотирумые корабли для полета к Луне больше всего напоминают потуги зачем-то женившегося престарелого вдовца что-то показать невесте в постели: нет, он, конечно, прекрасно знает и помнит, как надо заниматься сексом, что при этом использовать и куда помещать, но… он просто НЕ МОЖЕТ.

Чрезмерную детскую радость по этому поводу со стороны пламенных патриотов Отчизны тоже попрошу умерить – потому что она именно детская, инфантильная: наше-то великое Отечество – просто вечное дитё, которое никогда и не знало КАК.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.21 / Принц Чарльз и принцесса Анна выступили с речью в память о принце Филиппе

06.09.21 / Неброско, зато элегантно: как научиться делать базовый макияж (советы и техника)

29.12.21 / Мнение: ЦРУ против Спутника

12.08.22 / Американца, пообещавшего оценить мобильное приложение позже, но так и не оценившего, оштрафовали на $4 млн

15.09.21 / Я могу практиковать то, что проповедую детям: один шаг, чтобы быть лучшей мамой

11.07.22 / Премьер-министр Франции не исключила возможности того, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу

14.08.22 / Рецепт Елены Яковлевой: бродвейские рулетики с овощами

17.05.22 / Компания Toyota представила в США седан Camry 2023 модельного года в спецверсии Nightshade

05.03.21 / Мнение: Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете?

28.12.21 / Ученые связали большой риск психических расстройств с повышенным употреблением сахара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика