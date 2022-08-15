Мнение: О практически сбывшемся прогнозе. К сожалению…

Про экономистов ходит байка, что они смогли предсказать девять из пяти последних экономических спадов. А потому, мол, и слушать их не нужно. В конце концов, какой смысл верить прогнозам экспертов на год или на три-пять-десять лет вперёд, если никто из них не в силах предсказать курс доллара даже на послезавтра?

И то верно: прогнозировать цены — ещё хуже, чем погоду, ведь синоптиков порою выручают страдающие ревматизмом или артритом родственники. Но есть «прогнозы» и… прогнозы.

Что вы скажете, например, на этот?

Видный российский экономист, завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков Миркин ещё в августе 2014 года записал у себя в блоге, а затем опубликовал в книге «Кризис реальности», вышедшей в 2016 году, такое видение перспектив России.

«Мы медленно скользим к точке превращения экономики в почти командную. Это, конечно, случится не сразу.

Сначала лёгкие мазки. Намёки, полумеры, мягкие ограничения — всё то, что выполнить не сложно. Потом как-то всё потяжелее. И вдруг сразу — тяжёлый регулятивный бред.

А затем в один день возникнет новая реальность. Качественный скачок. Как это было в 1928-1929-х годах.

Чтобы это совершить, всё припасено.

Полный список возможного – ниже. В нём меры в их самой радикальной форме. А могут быть – полумеры, полутени, полутона. Не всё сразу, не на все сто процентов, по чуточке.

1. Замыкание идей. Big – big духовность. Коллективизм в освоении пространства. Подавление частного инстинкта владения. Болезненное высвобождение общественного. Национализм.

2. Замыкание товаров. Сокращение товарного обмена с внешним миром. Ползком к госмонополии внешней торговли.

3. Замыкание денег. Запрещение хождения иностранной валюты.

4. Замыкание платёжной системы, карточки только на рубли.

5. Замыкание счёта капитала. Валютная госмонополия. Замерзание финансового рынка.

6. Замыкание собственности. Её консолидация. Командные высоты государства. Доля госсобственности – до 70-80%. Частный сектор – в ларьки и киоски.

7. Замыкание людей. Выездные визы или их разновидности. Подозрительность и резкий спад обменов с внешним миром.

8. Замыкание людей. Возвращение бесплатного труда во всех его ипостасях.

9. Замыкание людей. Ограничения внутренней мобильности, доходов, имущества. Регистры, списки, реестры.

10. Замыкание в пространстве. Пик военных расходов. Мегапроекты. Железные дороги к Луне.

11. Замыкание в пространстве. Скукоживание и окукливание в результате обменов ударами с заграницей.

12. Процветание и счастье. Большинство населения, верящего, что пришёл порядок и покой.

Делая этот сценарий, я верую, что жизнь его затопчет ногами. И российская #экономика никогда не станет полностью командной. Но будет не так уж далека от этого. То, что казалось чем-то из другой эпохи, уверенно входит в жизнь.»

Из этой дюжины пунктов исполнены одиннадцать — полностью или, как минимум, более чем наполовину. Разве что с верой населения выходит небольшой «прокол». Тревожные настроения в обществе, как ни крути, зашкаливают. Но то — тревога смутная, ещё плохо осознаваемая. А потому и рейтинги поддержки обманчиво высоки. Но здесь тоже «вдруг» может наступить новая реальность, не пройдёт и года.

Сколько там было процентов «всенародной поддержки» у Николае Чаушеску в Румынии за месяц до волнений в Тимишоаре и финала в Тырговиште?

И так ли уж бесполезны, практически неприменимы и вообще не нужны прогнозы экономистов?

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