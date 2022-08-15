Мужчина покончил с собой у Капитолия в США

Неизвестный въехал на машине в ограждение вблизи здания Капитолия в Вашингтоне, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой, информирует полиция.

«Мужчина въехал на автомобиле в ограждение… затем несколько раз выстрелил в воздух… Когда полицейские услышали звуки выстрелов, они сразу отреагировали и приближались к мужчине, когда он застрелился», – говорится в релизе на сайте полиции, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что никто больше не пострадал. Полицейские не считают, что неизвестный хотел напасть на кого-либо из конгресса. По предварительным данным, правоохранители не открывали по мужчине огонь.

Расследование инцидента продолжается.

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