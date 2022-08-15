Инфекционист Минздрава призвал россиян привиться от гриппа и COVID

Ревакцинацию от COVID и вакцинацию от гриппа необходимо пройти перед началом эпидсезона, так как одновременное заражение этими инфекциями может протекать тяжело, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«В ряде исследований показано, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может сопровождаться более тяжелым течением инфекции и значительно повышать возможность развития неблагоприятных исходов. Поэтому сегодня очень важно своевременно провести ревакцинацию против COVID-19 и вакцинацию против гриппа, как только вакцинальная компания стартует», – приводит ТАСС слова главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням.

Чуланов призвал носить маски в общественных местах, так как это способствует снижению заболеваемости респираторными инфекциями.

Напомним, за прошлые сутки в РФ госпитализировали 1, 7 тыс. человек с коронавирусом. В прошлую среду стало известно, что в РФ выявили особый гибрид штаммов коронавируса – «дельтакрон».

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