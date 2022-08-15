 

У президента Эквадора обнаружили меланому

15.08.2022, 3:39, Новости дня
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Врачи обнаружили у президента Эквадора Гильермо Лассо меланому, сообщило издание «Универсо».

По информации издания, диагноз медики поставили по результатам операции, которую политик перенес в конце июля у себя в стране в связи с подозрением на базально-клеточную карциному на правом веке. Именно этим, уточняет издание, обусловлено решение главы государства отбыть за рубеж на лечение, передает ТАСС.

В субботу пресс-служба Лассо сообщила о том, что с 16 по 21 августа он будет находится в личной поездке в Хьюстон, США, «для проведения дополнительной диагностики». В июне прошлого года Лассо также ездил в США на операцию после того, как в 2013 году, совершая паломничество по Испании, получил тазобедренную травму и с тех пор передвигался с помощью трости.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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