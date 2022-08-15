 

Мнение: Гоблин о захвате Киева

15.08.2022, 3:38, Разное
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Девол порадовал смешной выжимкой из боевых мечтаний Гоблина 27 февраля. Теперь, если будут спрашивать диванные патриоты, “а кто же это мечтал о блицкриге?! Мы не мечтали!” – можно смело отвечать “Гоблин мечтал”. Проболтался старичок.

Заодно подумалось: боже, это сколько ж ведь народу – на вид спокойного, умеренного, даже слывшего приличным! – расчехлилось подобным образом в первые дни и недели после 24 февраля?! Навскидку – астеррот, сальери, ольшанский, вот гоблин… Сколь многие из них, наверно, уже сейчас горько жалеют о своей “неуместной откровенности”!

Жуть.

Источник: Размышления вольного социолога


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