Жадный и экономная – Личное мнение

Юнусов, ходи сюда. Учить буду, ибо мне за тебя — стыдно.



Фото: Соцсети

Почему твоя Шишкова делает уборку сама, ещё и об этом на всех углах трындит? Ты нищеброд? Денег на домработницу бабе, которая твоей маме любимую внучку родила, дать не можешь?

Пожалуй, процитирую:

Затеяла вчера генеральную уборку. Повытаскивала все вещи из шкафов, начала перебирать, стирала, гладила, складывала, ходила из комнаты в комнату и в порыве энтузиазма ударилась мизинцем, услышала хруст.



Услышала она хруст, когда стирала и гладила. Тьфу!

Посмотрела я тут фотографии Шишковой, которые та публикует в запрещённой и экстремистской соцсети. Никуда эта замученная тётка со своего района не выезжает. Разве что в Плёс погулять или в лес за грибами.

Квартира у неё тоже вся какая-то убитая, малогабаритная.



Фото: Соцсети

Смотрю я на всё это и понимаю: правильно Решетова сделала, что в Дубай, где водится много щедрых мужчин, свалила. После того, как Тимати потерял к ней интерес, Настю ждала участь Шишковой: скромное денежное пособие, которого хватит на продукты и мелкие радости «на районе». Ну, там попкорн в кинотеатре купить, маникюр по праздникам в полуподвальном салоне сделать.

Да, сейчас в жизни Насти не всё, как мне кажется, гладко, но, по крайней мере, она летает частным бортом погулять по картинным галереям Лондона, а не катается на самокате по району, как это делает Шишкова.

В общем, Юнусов, если судить о мужчине по тому, как живут его бывшие женщины, то ничего хорошего я о тебе сказать не могу.

Мелкий ты человек, Юнусов, очень мелкий, раз мать твоей дочери сама квартиру свою унылую моет. Такое ощущение, что ты ей тысяч 50 рублей в месяц выделяешь, не больше.

Бедная Шишкова. Как же никчёмно она слилась. Вообще бесхребетная какая-то.

Что посоветуете Алёне?

Я — перестать ждать Тимати и стрясти с него, используя дочь, нормальное жильё и хотя бы миллион в месяц на расходы, а не жить блаженной и экономной Алёнушкой.

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