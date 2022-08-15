Мнение: Рецессия в Великобритании, рекордное снижение зарплат и 70-летняя несменяемость власти

1. В Великобритании начинается рецессия, и британские власти это признают. Напомню, в США представители Демпартии и администрации Байдена придумывают для рецессии различные эвфемизмы, вроде «необходимое замедление» или «отрицательный рост». В Лондоне ситуация иная, там правительство Бориса Джонсона уже пало, так что спасать его рейтинг путём фирменного британского вранья просто нет необходимости.



На заглавном графике показан поквартальный прогноз роста ВВП Британии от Банка Англии. Аналитики британского ЦБ предсказывают рецессию начиная с 4-го квартала, и обещают спад в течение 7 кварталов подряд (ссылка). Похоже, обитателей Туманного Альбиона ждут как минимум две безрадостных тяжёлых зимы.

2. Британия опускается в пучину экономического кризиса, доходы населения падают. Аналитики ссылаются на рост цен на газ как на главную причину текущих проблем (ссылка):



Жители Великобритании могут столкнуться с сильнейшим за 100 лет падением зарплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Британского конгресса тред-юнионов. Реальные зарплаты в Соединенном королевстве могут снизиться на 7,75 процента, чего не бывало с 1920-х годов.

В организации подчеркнули, что масштаб падения зарплат можно назвать беспрецедентным. Великобританию, прогнозирует Банк Англии, ожидает рецессия в течение всего 2023 года. Страна может потерять более миллиона рабочих мест.

В начале августа Банк Англии повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75 процента годовых. Меры по ужесточению денежно-кредитной политики приняты для борьбы с ростом цен, речь идет о рекордном за последние 27 лет шаге повышения ставки. Регулятор указал, что инфляционное давление в Великобритании, как и в Европе в целом, существенно нарастает на фоне роста цен на газ и опасений о возможности дальнейшего сокращения прокачки.

3. Тем временем верховная власть в Соединённом Королевстве ставит рекорды по несменяемости (ссылка):

Елизавета Вторая является королевой Британии с 6 февраля 1952 года по сегодняшний день. Чтобы понять, как это долго, достаточно представить, что ее “царствование” застало времена, когда:

– Сталин еще руководил СССР (до марта 1953-го)

– Черчилль еще был премьер-министром Британии (до апреля 1955-го)

– Человечество еще не летало в космос (целых 9 лет до 1961-го)

– Путина еще не было на свете (он родился 7 октября 1952-го)

В этом году исполнилось 70 лет ее правлению, а всего старушке – 96 лет. Дай Бог каждому.

Впрочем, всё это навряд ли надолго. Статистика показывает, что после 95 лет шансы умереть составляют 24% каждый год, а ожидаемая продолжительность жизни снижается до 4 лет. Это значит, что уже довольно скоро на троне Британии будет сидеть новый правитель.