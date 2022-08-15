Мирный житель погиб в Энергодаре при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны подразделения украинской армии жилого района Энергодара погиб мирный житель, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома. Кроме того, осколочные ранения получила девушка. Пострадавшая доставлена в специализированную медико-санитарную часть города Энергодар, где ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

Рогов отметил, что нанесен артиллерийский удар по району ТЭС, в результате которого произошло возгорание травы в непосредственной близости от станции. По его словам, в район возгорания направлены пожарные расчеты.

Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии в воскресенье открыли огонь по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив пять снарядов.

Накануне глава Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреливают Энергодар и расположенную там атомную электростанцию.

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