 

В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной

15.08.2022, 2:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Политика антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочна, преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение, сообщил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

«Внешний мир тоже может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе – если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом – могут познать истину турецкой пословицы: «Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой». Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой… Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой», – сказал Кевер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков «Курултай», передает РИА «Новости».

По его словам, преодолеть кризисы и вызовы получится только «если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся друг с другом все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него; те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хотят разделить его с другими, взаимно уважая веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга».

Ранее французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.

Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02.21 / НАТО нарастит контингент в Ираке в ответ на ракетный обстрел американских сил

15.05.21 / Экономист Кухта: Для НАК “Нафтогаз України” не было утверждено никаких показателей, и это вопрос к Кабмину – почему

10.12.21 / Маск захотел бросить работу и стать блогером

23.12.20 / «Бомба замедленного действия» – во Франции всё больше афганских беженцев, выросших в условиях войны

15.09.21 / Ляшко пояснил, почему увеличили срок действия COVID-сертификатов в Украине

19.08.20 / Президент Словакии призвала ЕС выступить против «белорусского режима»

12.08.22 / Киев выразил готовность содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

03.06.21 / В компании МТС создали платформу для интернета вещей

31.07.22 / В Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство

08.08.20 / Пентагон и SpaceX заключили контракт на запуск аппаратов для вооруженных сил США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика