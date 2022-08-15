 

Кадыров объявил о занятии спецназом стратегической позиции под Северском

15.08.2022, 2:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под городом Северском в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском (ДНР). Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обреченно посматривать в сторону Киева», – написал глава республики в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Кадырова, бойцы спецподразделения «Ахмат» «провели успешную операцию и уничтожили укрепрайон бандеровцев». Глава республики рассказал, что один из противников был убит и трое взяты в плен. Глава Чечни отметил, что наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. «С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану», – добавил он.

Напомним, 20 июля офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что ВСУ практически полностью покинули Северск, но все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11.21 / В Кремле назвали темы будущих переговоров Путина и Байдена

12.06.21 / Фестиваль «Блогеры России» посетили более 47 тыс. человек

17.09.20 / Скабеева рассказала о выздоровлении от коронавируса

25.11.21 / В “Энергоатоме” заявили, что не претендуют на средства, предусмотренные для производителей “зеленой” энергии

24.07.20 / Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

13.01.22 / Денисова сообщила, что состояние незаконно удерживаемого в ОРДЛО украинца Атаманчука стремительно ухудшается из-за перелома бедра

06.10.20 / “Решение принимали “ночью нагло топором”. Рожкова предположила, что поводом для выговора стало ее и Сологуба общение со СМИ

22.07.20 / Болсонару сдал третий положительный тест на коронавирус

12.08.20 / Лига Европы. “Шахтер” – “Базель”. Где и когда смотреть

01.08.21 / Могут оказаться бесполезными – CNN о новых санкциях США против Кубы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика