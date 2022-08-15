Кадыров объявил о занятии спецназом стратегической позиции под Северском

Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под городом Северском в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском (ДНР). Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обреченно посматривать в сторону Киева», – написал глава республики в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Кадырова, бойцы спецподразделения «Ахмат» «провели успешную операцию и уничтожили укрепрайон бандеровцев». Глава республики рассказал, что один из противников был убит и трое взяты в плен. Глава Чечни отметил, что наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. «С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану», – добавил он.

Напомним, 20 июля офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что ВСУ практически полностью покинули Северск, но все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города.

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