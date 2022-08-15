Кот-ворюга увел со стола самое важное (видео)

Пушистый воришка забрался на стул и начал лапкой поддевать плохо лежащий кусочек колбасы на праздничном столе. Хозяйка засекла кота и даже попыталась остановить, однако оклики не подействовали. Кот все-таки увел со стола самое важно для себя.

“Правильно. Колбаску вилочкой берет. Только меховой”, “Вообще-то правильно нужно раскладывать колбасу!”, “Я так свои котам не позволяю делать ,это наглость, не позволю так даже лапкой!потом наглеть будет”, “Просто кружочек оказался лишним, пришлось убрать-последний штрих перед приходом гостей!”, “А где три корочки хлеба?” – написали в комментариях.