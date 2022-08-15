В Словакии прокомментировали данные о передаче Украине МиГ-29

Братислава еще не приняла решение о передаче Киеву истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, информирует издание Pravda.

По словам министра, самолеты находятся в аэропорту Слиач в центральной Словакии. «Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиафестиваль), – приводит его слова РБК.

По словам Надя, сейчас Братислава ведет переговоры с союзниками о том, что делать с машинами дальше.

Издание отмечает, что сообщения о том, что Словакия уже предоставила истребители Украине, начали появляться в некоторых СМИ и социальных сетях. В частности, телеканал RTV сообщал, что Словакия спишет МиГ-29 в конце августа.

Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров.

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