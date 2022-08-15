 

В Словакии прокомментировали данные о передаче Украине МиГ-29

15.08.2022, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Братислава еще не приняла решение о передаче Киеву истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, информирует издание Pravda.

По словам министра, самолеты находятся в аэропорту Слиач в центральной Словакии. «Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиафестиваль), – приводит его слова РБК.

По словам Надя, сейчас Братислава ведет переговоры с союзниками о том, что делать с машинами дальше.

Издание отмечает, что сообщения о том, что Словакия уже предоставила истребители Украине, начали появляться в некоторых СМИ и социальных сетях. В частности, телеканал RTV сообщал, что Словакия спишет МиГ-29 в конце августа.

Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12.20 / Apple запатентовал клавиатуру с мини-дисплеями на каждой клавише

14.07.22 / Рубль ослабел к доллару и укрепился к евро

07.07.20 / ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

08.12.20 / Обозреватель Arab News – если Чёрное море будет безопасным, то и регионы вокруг тоже

15.01.21 / Rzeczpospolita – власти Польши хотят сказать нет незаконной цензуре в соцсетях

01.08.21 / Украинским арбитрам доверили судить полуфинал женского футбольного турнира Олимпиады в Токио

23.03.21 / СМИ: Трое мужчин задержаны в ХМАО по подозрению в подготовке теракта

30.08.21 / Политолог Миселюк заявил, что Зеленский по требованию Госдепа вычеркнул Кубракова из списка делегации в США

27.08.20 / Зеленский в Днепре сходил в McDonald’s

10.01.22 / Ученые рассказали, почему у планет Солнечной системы разный цвет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика