Судно с зерном отправилось из порта Южный Украины в Эфиопию

Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

«Посетил порт Южный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН, которое отправилось в Эфиопию», – сказал Марченко в видеообращении в своем Telegram-канале.

По информации мининфраструктуры Украины, на борту судна 23 тысячи тонн пшеницы.

Напомним, два сухогруза с украинской сельскохозяйственной продукцией Thoe и Fulmar S вышли из украинских портов в субботу.

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