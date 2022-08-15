 

Судно с зерном отправилось из порта Южный Украины в Эфиопию

15.08.2022, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

«Посетил порт Южный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН, которое отправилось в Эфиопию», – сказал Марченко в видеообращении в своем Telegram-канале.

По информации мининфраструктуры Украины, на борту судна 23 тысячи тонн пшеницы.

Напомним, два сухогруза с украинской сельскохозяйственной продукцией Thoe и Fulmar S вышли из украинских портов в субботу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.20 / В Беларуси горела фабрика. Жертв нет

29.06.20 / Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о России

03.07.20 / Чиновников могут обязать соблюдать нормы русского языка

15.10.20 / Президент Киргизии ушел в отставку

12.10.20 / В Новосибирске создан опытный образец установки для выращивания полупроводников в космосе

21.07.20 / В Израиле назвали число евреев во всем мире

31.08.20 / Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов

25.08.20 / Зеленский назначил нового руководителя силовой операции в Донбассе

10.05.21 / Кабмин продлит до августа адаптивный карантин в Украине – Шмыгаль

30.12.21 / “Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет”. В России председатель гордумы поздравил горожан с Новым годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика