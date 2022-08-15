Der Spiegel – «бедные заплатят больше богатых» — мэр Бремена раскритиковал Берлин за антикризисные планы

Мэр Бремена Андреас Бовеншульте раскритиковал политику министра финансов и канцлера Германии, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В интервью изданию он отметил, что считает неверным подход, при котором богатые граждане получат больше налоговых послаблений, чем малообеспеченные, а также рассказал, что на случай отключений электроэнергии зимой планирует создать для людей в своём городе отапливаемые убежища.



AP

Вполне возможно, что люди зимой выйдут на улицы Бремена с протестами, считает мэр города Андреас Бовеншульте. В интервью немецкому журналу Der Spiegel он пояснил, что, к сожалению, не может исключить, что у граждан действительно будет повод это сделать, если социальная ситуация продолжит ухудшаться. Но я надеюсь, что мы сможем предотвратить такую эскалацию.

По словам Бовеншульте, многое зависит от индивидуальной ситуации. Те, кто много зарабатывает, смогут справиться с нынешним кризисом. Для тех, у кого денег мало, несколько сотен евро дополнительных расходов на электроэнергию, плюс налог на газ, плюс повышение платежей в рассрочку — это средних масштабов катастрофа, считает мэр Бремена. Для многих людей ситуация, которая сейчас вырисовывается, принесёт чрезмерную перегрузку.

Поэтому государство должно поддерживать людей с низкими и средними доходами таким образом, чтобы они не столкнулись с экзистенциальными трудностями, подчеркнул Бовеншульте в интервью Der Spiegel.

Он также отметил, что разделяет цель облегчения положения широких слоёв общества за счёт снижения налогов, однако, к сожалению, эта цель не будет достигнута способом, предложенным министром финансов Линднером. Тому, кто зарабатывает €20 тыс. в год, в 2023 году станет легче примерно на €100. С другой стороны, те, кто зарабатывает €200 тыс. евро, сэкономят на налогах почти €500.

Сам Бовеншульте придерживается мнения, что малообеспеченные граждане должны получить большую помощь, чем люди с более прочным финансовым положением. «К сожалению, с господином Линднером всегда всё наоборот», — заявил мэр Бремена в интервью немецкому журналу. Если федеральное правительство не возьмёт себя в руки в чрезвычайной ситуации, земли и муниципалитеты могут оказаться вынуждены влезть в долги, подчеркнул он.

На замечание о том, что он говорит, как оппозиционный политик, хотя является однопартийцем Шольца, Бовеншульте пояснил: «Мне ясно, что канцлер находится в сложной ситуации и что ему приходится идти на компромиссы. Речь идёт о сохранении правительства». Тем не менее, иногда ему хочется, чтобы социал-демократическое руководство в правительстве проявлялось более явно.

С точки зрения мэра Бремена, для урегулирования кризиса необходимы общенациональные решения: «За всё остальное федеральное правительство ответственности не берёт, а мы, земли и коммуны, в итоге оплачиваем счета».

В ближайшие несколько недель Бовеншульте планирует сделать всё возможное, чтобы избежать дефицита газа, однако при этом собирается подготовить свой город ко всем возможным сценариям. Если дефицит всё же возникнет, в худшем случае придётся нормировать подачу энергии.

«В рамках реагирования на чрезвычайные ситуации мы планируем аварийные убежища в Бремене и Бремерхафене. Как именно они будут выглядеть, ещё не решено. В любом случае, это будут здания, подключённые к надёжному энергоснабжению, например, к сети централизованного теплоснабжения», — рассказал мэр Бремена в интервью Der Spiegel. При этом он подчеркнул, что речь идёт о сценарии борьбы со стихийными бедствиями, который вступает в силу, когда люди больше не могут оставаться в своих домах из-за перебоев в подаче газа в течение длительного периода времени. Городские власти предполагают, что до этого дело не дойдёт.

Что касается атомной энергетики, Бовеншульте считает, что её доля в производстве электроэнергии крайне мала и совершенно непропорциональна масштабам политической шумихи вокруг неё. «А увеличение времени работы в любом случае не является панацеей, в лучшем случае это костыль», — подчеркнул он, аргументировав это тем, что проблемы с конечным хранением остаются, а эксплуатация не так уж надёжна, как это видно на примере Франции. Логичнее было бы направить политическую энергию на новые ветряные турбины и ускоренное расширение линий электропередач с севера на юг, отметил мэр Бремена Андреас Бовеншульте в интервью немецкому журналу Der Spiegel.