Der Spiegel – Венгрия с гордостью сообщила, что теперь получает больше российского газа, чем должна по договору

Правительство Венгрии решительно отказалось от выполнения чрезвычайного плана ЕС по сокращению использования газа зимой на 15%, сославшись на особенно сильную зависимость от российских энергоносителей. Теперь Венгрия с гордостью пишет о том, что с пятницы «Газпром» поставляет ей даже больше газа, чем было согласовано по договору, пишет немецкий журнал Der Spiegel.



AP

Венгрия не хочет выполнять чрезвычайный план ЕС, потому что особенно зависит от импорта российских энергоносителей. Как пишет немецкий журнал Der Spiegel, теперь МИД страны с гордостью объявил: Москва поставляет даже больше газа, чем было оговорено по договору.

По данным Министерства иностранных дел Венгрии, РФ начала дополнительные поставки газа в страну. После переговоров между Москвой и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в прошлом месяце российский концерн «Газпром» в пятницу начал поставлять больше газа, чем «уже было согласовано в контракте», сообщил представитель министерства Тамаш Менцер в Facebook*.

По его словам, к концу августа в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» будет поступать дополнительно 2,6 миллионов кубометров газа в день. О дальнейших поставках в сентябре ещё ведутся переговоры, добавил Менцер. При этом он подчеркнул, что «обязанностью венгерского правительства является обеспечение надёжных поставок природного газа в страну».

Как пишет немецкий журнал, в июле министр иностранных дел Сийярто совершил необъявленный визит в Москву, чтобы обсудить покупку дополнительных 700 миллионов кубометров газа. Закупка таких больших объёмов газа была «невозможна» без российских источников, учитывая нынешние «условия европейского рынка».

В ЕС со вторника действует чрезвычайный план по газу, призванный справиться с энергетическим кризисом, вызванным «агрессивными военными действиями РФ на Украине», пишет Der Spiegel. Постановление предусматривает добровольное сокращение потребления газа зимой на 15% в каждой стране, но допускает многочисленные исключения для государств. Правое правительство Виктора Орбана категорически отказалось от реализации этого плана: Венгрия особенно сильно зависит от импорта российских энергоносителей, заключает немецкий журнал.

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