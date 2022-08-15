Полиция начала проверку девушек после нацистского жеста у памятника в Воронежской области

Правоохранительные органы начали проверку после появления в соцсетях фотографии с двумя девочками-подростками, поднявшими руки в нацистском приветствии возле памятника в Воронежской области.

«В социальных сетях появились фотографии, на которых демонстрируется, что две девушки-подростка совершают противоправные действия на воинском мемориале, расположенном в парке памяти героев Великой Отечественной войны города Калач Воронежской области. Фотографии в последующем получили распространение в средствах массовой информации и медиапространстве», – говорится в сообщении на сайте СУСК по региону.

Как отмечает прокуратура области, по публикациям СМИ об осквернении мемориального комплекса на площади Ленина и Аллее героев Калача полиция начала проверку, ход которой надзорное ведомство взяло на контроль.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего», – информирует прокуратура.

Как информирует СУСК, по поручению руководства следственного управления СК по Воронежской области принято решение ходатайствовать о передаче материала из органов внутренних дел в Калачеевский межрайонный следственный отдел регионального управления СК для дальнейшей проверки. Также в рамках проверки также будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних».

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