Найдено тело пропавшей в Пермском крае малолетней девочки

Найдено тело пропавшей 12 августа в Пермском крае шестилетней девочки, сообщила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

«По информации волонтеров Национального центра помощи детям, найдено тело девочки, ранее пропавшей в Пермском крае. Национальный центр выражает свои соболезнования родным и близким малышки», – приводит слова Мизулиной ТАСС.

Девочка ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки вечером 12 августа и пропала. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В поисках вместе со следователями и экстренными службами принимали участие 200 добровольцев, также центр направил в регион своих поисковиков из Москвы. За информацию, которая могла помочь в поисках девочки, было объявлено вознаграждение. Во время поисков были осмотрены более 130 домов, 100 транспортных средств, допрошены более 100 свидетелей. Тело ребенка обнаружили в месте, которое неоднократно прочесывали группы волонтеров с полицией.

Напомним, во вторник под Волгоградом нашли тело пропавшего мальчика.

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