Роспотребнадзор предупредил об утечке неизвестного вещества в Москве

После утечки неизвестного газообразного вещества в доме на проспекте 40 лет Октября в российской столице пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

«Согласно полученной информации, вечером 14 августа 2022 года в жилом доме по адресу: город Москва, улица [проспект] 40-летия Октября, дом 11 произошла утечка неизвестного газообразного вещества, вследствие чего пострадали несколько человек», – приводит текст сообщения ТАСС.

Для координации действий организовали взаимодействие с управлением МЧС по ЮВАО главного управления МЧС РФ по Москве и столичным департаментом здравоохранения. Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» в ЮВАО выехали на место для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторно-инструментальных исследований.

«Для исключения причинения вреда здоровью жители дома выведены на улицу до выяснения обстоятельств. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», – сообщили в управлении.

Напомним, в четверг токсичное облако образовалось над Донецком после обстрела пивоваренного завода артиллерийскими подразделениями 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка.

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