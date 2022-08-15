 

Врачи оценили состояние отравившихся неизвестным веществом в Москве

15.08.2022, 0:04, Новости дня
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Врачи оценивают состояние двоих госпитализированных жильцов дома на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы как средней тяжести, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«На место происшествия по адресу проспект 40 лет Октября, д. 11 оперативно прибыли экстренные медицинские службы. Жители дома эвакуированы, трое жильцов, все члены одной семьи, обратились за медицинской помощью. Две женщины госпитализированы с признаками отравления, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет», – приводит текст сообщения ТАСС.

Там уточнили, что мужчина от госпитализации отказался. Информация о якобы пострадавших медицинских работниках не соответствует действительности.

На месте продолжают работать врачи Центра медицины катастроф города Москвы и служба скорой медицинской помощи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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