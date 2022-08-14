Избегайте черного цвета и выбирайте длинные прически: экономим деньги, ухаживая за волосами дома

Многие люди стремятся сэкономить деньги, сократив визиты к парикмахеру. Совсем отменить посещение салона невозможно, так как прическа требует обновления и обслуживания. Однако вы можете увеличить промежутки между визитами и сохранить аккуратный вид шевелюры. В статье мы приведем способы экономии денег с помощью правильного ухода за волосами.

Избегайте черного цвета

Если у вас светлая шевелюра, то избегайте окрашивания волос в сплошной черный цвет. Такой оттенок требует постоянного обслуживания. Иначе корни прядей по мере отрастания будут создавать контраст с окрашенной частью шевелюры.

Используйте более мягкие способы добавления цвета, такие как балаяж или омбре. Они подчеркнут естественный оттенок ваших волос, и отросшие корни будут практически незаметны.

Используйте полупостоянный цвет

Если вы закрашиваете седину, то используйте не перманентную, а полупостоянную краску. Со временем она будет выцветать. Когда корни начнут отрастать, граница между ними и остальной частью шевелюры не будет слишком резкой.

Выбирайте длинные прически

Прически длиной ниже ключицы прослужат вам дольше, чем короткие стрижки. Когда волосы длинные, то трудно определить, насколько они отрасли. Например, многослойная стрижка “Рейчел” требует не такого частого обновления, как классический короткий боб.

Избегайте прямой челки

Если вы хотите сократить расходы на салон красоты, то избегайте прямой челки. Вам придется ее часто подстригать, что не всегда можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

Попробуйте челку в стиле bottleneck. Она напоминает по форме горлышко бутылки. Это разновидность челки-шторки, которая отрастает очень мягко, переходя в другие пряди.

Берегите окрашенные волосы

Чтобы окрашивание волос дольше выглядело свежим, будьте осторожны с мытьем головы и укладкой.

Слишком частое мытье приводит к потускнению цвета. Поэтому старайтесь мыть голову по мере загрязнения с помощью специальных шампуней для окрашенных волос.

Применение горячих инструментов тоже портит окрашивание. Поэтому сведите их использование к минимуму или наносите на голову термозащитный спрей.

Если у вас седые или светлые пряди, то используйте шампунь с фиолетовыми пигментами. Он поможет вам избежать появления желтизны в шевелюре.

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Используйте временные красители

Если вам захочется обновить прическу, то используйте временные красители для волос, которые быстро смываются. Это поможет вам добавить больше цвета или освежить тон шевелюры.

Вы также можете использовать пудру или спрей для подкрашивания корней, чтобы скрыть отрастание прядей.

Избегайте сложных цветовых решений

Сложные цветовые решения могут быть очень дорогими. Если вы хотите сэкономить, то отдавайте предпочтение простому окрашиванию в один оттенок. Его можно поддерживать с помощью тонеров. Эта процедура стоит недорого и не займет у вас много времени.

Берегите волосы от ломкости

Хороший уход за волосами помогает надолго сохранить салонный вид прически. Очень важно предотвращать ломкость и другие повреждения волос.

Избегайте грубого расчесывания волос, особенно в мокром виде. Это приводит к ломкости прядей. Никогда не стягивайте волосы слишком туго на долгое время. Если вы привыкли носить хвост, то используйте нетугие резинки или мягкие ленты для шевелюры.

Заключение

Эти простые правила помогут вам избежать частого посещения парикмахерской. Вы сэкономите средства и сохраните свою шевелюру в ухоженном виде.