 

Никола Стёрджен – из всех премьер-министров, с кем я работала, только Джонсон опозорил свою должность

14.08.2022, 22:52, Разное
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Первый министр Шотландии Никола Стёрджен рассказала на форуме фестиваля искусств, что Борис Джонсон единственный их всех премьер-министров, с которыми ей довелось работать, «опозорил свою должность». Она добавила, что у неё «не укладывается в голове» мысль, что лидер Великобритании мог развлекаться на вечеринках, в то время как остальное население страны переживало ужасы пандемии коронавируса, пишет The Independent.


AP

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен считает, что из всех премьер-министров Великобритании, с которыми она работала, Борис Джонсон единственный «опозорил свою должность», пишет The Independent.

«Я не соглашалась с Дэвидом Кэмероном, я не соглашалась с Терезой Мэй, я не соглашалась с Борисом Джонсоном, но он единственный на самом деле опозорил должность премьер-министра», — сказала глава Шотландии в субботу на форуме в рамках Эдинбургского фестиваля искусств «Фриндж». Она подчеркнула, что «чем быстрее он (Джонсон. — ИноТВ) уйдёт, тем лучше».

Издание рассказывает, что Никола Стёрджен раскритиковала поведение премьер-министра, который проводил вечеринки в разгар пандемии коронавируса. По её словам, «мысль о том, что это могло произойти, в то время как остальная часть страны переживала ужасы, не укладывается в голове». Первый министр отмечает, что «вечеринки сами по себе плохи», но больше всего её возмущает «ложь» и «постоянные попытки поменять изложение фактов и правила по ходу игры». «Давайте говорить честно – он был позорищем», — подытожила лидер Шотландии.

Как напоминает британская газета, после прихода к власти Николы Стёрджен в 2014 году на Даунинг-Стрит сменилось четыре премьер-министра. На форуме шотландский политик пошутила, что никогда бы не подумала, что будет «с теплотой вспоминать» Терезу Мэй, когда та стояла во главе Соединённого Королевства. «В начале пандемии я подумала, что было бы намного лучше при Терезе Мэй она всегда знала, что делать», — отметила Стёрджен. Она пошутила, что Мэй танцует лучше неё.

Во время разговора первый министр Шотландии призвала к бо́льшему этническому разнообразию в политике и похвалила Шотландскую лейбористскую партию за прогресс в этом вопросе. «У них уже была лидер-женщина, а теперь лидер-мусульманин, так что британским лейбористам надо действительно работать над этническим разнообразием», — добавила Никола Стёрджен.

Когда её спросили, кого бы она предпочла видеть премьер-министром Великобритании, она пожала плечами и засмеялась, сказав, что в Шотландии «они бы никогда не победили на выборах». «Что общего у Маргарет Тэтчер, Джона Мейджора, Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона? Они никогда не побеждали на выборах в Шотландии», — подчеркнула политик. Она назвала кандидатуры, среди которых предстоит выбирать англичанам, «ужасными» и обвинила лидера британских лейбористов сэра Кира Стармера в том, что он лишь «бледная копия тори», пишет The Independent.


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