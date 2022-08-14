 

Американские, корейские — 19FortyFive о том, зачем Варшаве столько танков

14.08.2022, 22:52, Разное
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После начала украинского кризиса Польша стремительно модернизирует свои вооружённые силы, пишет 19FortyFive. В частности, страна закупает новые танки: правительство объясняет это необходимостью восполнить советскую технику, отправленную в качестве помощи на Украину. Однакл издание отмечает, что Польша планирует закупать не только американские танки, но и корейские, что может создать дополнительные проблемы с обслуживанием и взаимодействием с другими родами войск.


AP

Польша стала краеугольным камнем восточного фланга обороны НАТО, пишет 19FortyFive. Учитывая важное геостратегическое расположение страны, США разместили на польской территории значительные силы.

Одновременно с этим Варшава занимается быстрой модернизацией собственных вооружённых сил, отмечает издание. В частности, недавно польская армия закупила 360 американских танков «Абрамс». Однако вскоре после этого Польша обратилась к Южной Корее, с просьбой предоставить ещё 1000 танков. Как отмечает издание, такой шаг может нарушить взаимодействие внутри альянса и усложнить доступ к запчастям.

Польша превращается в крупную военную державу, затрачивая на военные расходы более 2% от своего ВВП, пишет 19FortyFive. В основном Польша фокусируется на закупке американских вооружений. При этом Польша играет центральную роль в поддержке Украины: она стала логистическом хабом в отправке военной и гуманитарной помощи на украинскую территорию. Кроме того, Польша предложила Украине свои старые советские самолёты Миг-29 и танки Т-72.

Как отмечает издание, Польша ещё до украинского кризиса поставила себе задачу заменить старые советские танки на новые модели. Теперь вместо поставляемых Украине Т-72 Польша закупает у США танки «Абрамс» последнего поколения, что не только укрепляет польскую армию, но и делает более прочным взаимодействие в рамках всего НАТО.

В этой связи, решение Варшавы закупить дополнительно корейские танки K2 выглядит странно, пишет издание. Теперь польскому военному командованию придётся создавать ещё одну цепочку поставок, а также вырабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами.

По словам польского правительства, приобретение K2 поможет закрыть прореху в обороноспособности, образовавшуюся после поставки значительной части старых советских танков на Украину. Однако у США достаточно «Абрамсов» для доукомплектования польской армии, причём есть возможность сделать это в оперативные сроки. В то же время, приобретение корейских K2 займёт годы. США могут использовать это время, чтобы убедить Польшу изменить решение, однако для этого Вашингтон должен предлагать Варшаве только новейшие модели своих танков. 


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