 

Саудовский принц вложился в три российские компании

14.08.2022, 22:35, Новости дня
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Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 млн долларов в «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».

Компания сообщила в Twitter, что в феврале она вложила 1,37 млрд саудовских риялов (365 млн долларов) в американские депозитарные расписки «Газпрома» и примерно 196 млн (52 млн долларов) – в глобальные депозитарные расписки «Роснефти». Кроме того, она инвестировала около 410 млн риялов (109 млн долларов) в американские депозитарные расписки «Лукойла» с февраля по март, информирует РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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