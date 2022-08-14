Саудовский принц вложился в три российские компании

Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 млн долларов в «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».

Компания сообщила в Twitter, что в феврале она вложила 1,37 млрд саудовских риялов (365 млн долларов) в американские депозитарные расписки «Газпрома» и примерно 196 млн (52 млн долларов) – в глобальные депозитарные расписки «Роснефти». Кроме того, она инвестировала около 410 млн риялов (109 млн долларов) в американские депозитарные расписки «Лукойла» с февраля по март, информирует РИА «Новости».

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