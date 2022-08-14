 

Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении

14.08.2022, 22:35, Новости дня
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Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы РФ и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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