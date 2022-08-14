 

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля в окрестностях Тартуса

14.08.2022, 22:35, Новости дня
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку израильских ВВС на наземные объекты в окрестностях портового города Тартус, сообщило SANA.

Как сообщается, ракетные удары были нанесены из ливанского воздушного пространства. В сообщении также отмечается, что израильские самолеты, помимо Тартуса, атаковали позиции в горном районе Эль-Каламун на сирийско-ливанской границе, передает ТАСС.

Напомним, 19 июля Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся «военные атаки Израиля на Сирию, включая гражданскую инфраструктуру» и оккупацию Голанских высот.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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