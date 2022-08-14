Сопящий под одеялом еж довел народ до истерики (видео)

На кадрах хозяйка животного поднимает край покрывала и показывает мордочку ежа африканской породы. Еж спокойно спал в теплом месте, вероятно, не ожидая, что его потревожат.

По словам хозяйки, малышу по кличке Коби полтора года. Рассказала она и о пристрастиях ежа – он обожает отварное мясо и насекомых.

Милое животное довело народ до истерики, в комментариях к видео люди оставили сотни восторженных сообщений. “Носиком так прикольно шевелит”, “Сладкий пирожочек”, “Я один между носиком и глазиком заметил маленькое сердечко?”, “Лежал мечтал о чем то”, “Он такой милашечный, на батон похож”, – написали в комментариях.