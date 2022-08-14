Что пить, а что не пить при простуде или хронической боли: 5 напитков, усиливающих воспаление, и 4, которые помогают его снять

Воспаление может возникнуть в организме совершенно неожиданно. Воспалительные процессы приводят к появлению болезненных ощущений и могут спровоцировать различного рода осложнения и болезни. Именно поэтому не стоит игнорировать это состояние.

Очень важно не только лечить последствия, но и проводить профилактические мероприятия. Для этого важно исключить жареную пищу, мясные консервы, сладкие лакомства, рафинированные углеводы.

Кроме того, есть некоторые напитки, которые усугубляют воспаление и простуду, а также напитки, способствующие борьбе с этой проблемой. Вот напитки, усугубляющие воспаление.

Сладкий латте

Несмотря на то что проведенные исследования показывают то, что кофе сам по себе помогает снизить воспаление, так как в его составе содержатся полифенолы, которые приносят пользу, кофейные напитки стоит исключить их своего рациона.

Например, латте насыщен сахаром из сиропов, взбитых сливок и различных соусов. Выпивая ежедневно этот напиток, мы потребляем больше сахара, чем думаем.

Лучше всего минимизировать сладости. Можно просто приготовить латте из натурального кофе с молочной пеной. Это поможет также сократить количество потребляемых калорий.

Ароматизированное овсяное молоко

Когда речь идет о растительном молоке, то далеко не все его виды и бренды одинаковы. Есть напитки, которые производятся с добавлением ароматизаторов и сахара. Такое молоко провоцирует возникновение воспаления в организме.

Для тех, у кого аллергия или есть непереносимость глютена, это может стать самой настоящей проблемой и значительно усугубить воспалительную реакцию.

Сладкий чай

Подслащенные напитки, в частности сладкий чай, стоит максимально ограничить. Со временем чрезмерное потребление добавленных сахаров может привести к возникновению хронического воспаления. Кроме того, такие напитки практически не имеют питательной ценности. Это значит, что они просто обеспечивают нас сахаром и калориями.

Для поддержания нормального уровня гидратации лучше всего потреблять воду, в которую добавлены свежие фрукты.

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Магазинный смузи

Несмотря на то что смузи может быть отличным вариантом для замены приема пищи или восстановления после тренировки, магазинные версии этого напитка содержат много сахара.

Со временем это может привести к возникновению воспаления, особенно если вы потребляете другие подслащенные напитки.

Отличным вариантом станут фрукты или свежевыжатые фруктовые соки, которые хоть и содержат сахар, но он натуральный. Можно также приготовить смузи самостоятельно со свежими фруктами, йогуртом и молоком.

Газировка

Сладкая газировка может значительно усиливать воспалительные процессы в организме. Вместо этого лучше всего пить минеральную или же газированную воду. Для большего вкуса и аромата можно добавить мяту и лимон или же немного фруктового сока.

Вот несколько полезных напитков, которые помогают уменьшить воспаление в организме.

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Вода

Не стоит допускать обезвоживания организма. Когда мы обезвожены, это создает дополнительный стресс для организма, усиливает воспаление и провоцирует старение на клеточном уровне. Достаточный уровень гидратации помогает предотвратить возникновение воспаления.

Потребление достаточного количества воды просто необходимо для продления жизни.

Черный кофе

Кофе является противовоспалительным напитком, так как содержит в составе антиоксиданты и полифенолы, нейтрализующие свободные радикалы. Этот напиток уменьшает стресс и воспаление в организме.

Однако стоит помнить о том, что пользу приносит только черный кофе без сливок и сахара.

Травяной чай

Большинство вариантов травяных чаев приносят большую пользу для здоровья благодаря содержанию в их составе фитонутриентов, которые обладают противовоспалительным действием и способствуют уменьшению токсических веществ в организме.

Кроме того, большинство таких напитков содержат ценные комбинации питательных веществ. При болезни рекомендуется частое питье теплого чая.

Смузи из авокадо

Если нравится смузи, то стоит готовить его с добавлением авокадо. Этот фрукт поможет не только придать напитку кремовую текстуру, но также он богат питательными веществами, препятствующими воспалению и замедляющими процесс старения.

Научившись различать лучшие и худшие напитки и правильно их выбирая, можно быть более здоровым.