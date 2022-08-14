 

Мнение: Кто отправил Стрелкова «на фронт»?

14.08.2022, 22:05, Разное
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В субботу в социальных сетях бурно обсуждали сообщение, что знаменитый Игорь Стрелков хотел прорваться «на Херсонский фронт добровольцем», но был задержан и «отправлен в КПЗ в Симферополе».

По интернету стремительно разлетелись фотографии самого Стрелкова в момент задержания и его «паспорта прикрытии», выданного в 2015 году.

Но уже в воскресенье в ТОПе новостей Яндекса оказалось опровержение сообщения от самого Стрелкова. Мол, «в КПЗ не был и не планирую». А на фронте рано или поздно «буду непременно», но «не прямо сейчас» (отсюда).

Стрелков – этот тот самый персонаж, отряд которого в апреле 2014 года  захватил отделения полиции в Славянске и Крамататорске, и по словам самого Стрелкова, «разворошил Донбасс».

В сообщение о том, что Стрелков «прорывался на фронт», я сразу не поверил. И фотография паспорта выглядит  изготовленной в фотошопе.  Да и сам Стрелков «на КПП»- какой-то не очень убедительный.

Но кому-то же понадобилось растиражировать сообщение. Подозреваю, что это сам Стрелков и запустил фейк. Что бы напомнить о себе.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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