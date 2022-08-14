Мнение: Почему сигареты такие дешёвые, подъём возраста курения и уход западных табачников

1. Цены на сигареты в России продолжают оставаться одними из самых низких в Европе. Несмотря на мощную и успешную кампанию по борьбе с курением, которая идёт у нас последние примерно 15 лет, доступность сигарет в России по-прежнему высока, тогда как в странах Западной Европы они стоят в 3-5 раз дороже (ссылка):



Средняя стоимость пачки сигарет Marlboro в столицах Европы.

Дороже всего пачка из 20 сигарет в:

Лондон – $15,4 (₽894)

Дублин – $15,1 (₽877)

Осло – $14,25 (₽826)

Рейкьявик – $11,6 (₽674)

Париж – $10,6 (₽614)

..

Москва – $3,3 (₽192)

Киев – $2,3 (₽132)

Минск – $1,35 (₽77)

2. Неудивительно, что при значительная часть россиян продолжает курить. Однако взрослые люди вольны сами решать, на что и как разменивать своё здоровье.

С подростками ситуация несколько иная. По этой причине разрабатываются проекты более жёсткого огораживания молодёжи от курения (ссылка):



Дмитрий Давыдов опубликовал несколько новых предложений в своем проекте «20 идей по развитию России». Он предлагает уберечь подростков от вредной привычки, подняв возрастной ценз и увеличив штраф за вовлечение в курение не достигших 21 года.

По данным Минздрава, россияне в среднем начинают курить табак в 17-19 лет, а употреблять другие никотинсодержащие изделия — в 12-15 лет. Еще в 2015 году в среднем 15,1 процента российских детей в возрасте 13-15 лет регулярно употребляли табачную продукцию, следует из статистики ВОЗ. По данным опроса ВЦИОМ, среди студентов от никотиновой зависимости страдают около 75 процентов юношей и 55 процентов девушек.

Развитые страны уже давно обращают внимание на регулирование курения среди подростков и молодежи. В Сингапуре легально покупать, использовать, владеть, продавать и поставлять табачную продукцию можно с 21 года. Легальный возраст с 18 до 21 года постепенно поднимали с 2019 года. Также государство предусмотрело новые штрафы: сейчас гражданин моложе 21 года, пойманный за потреблением, покупкой или хранением табака, может быть оштрафован на сумму до 300 сингапурских долларов (около 12 тысяч рублей). За приобретение табака для малолетних штраф составляет 2,5 тысячи сингапурских долларов (более 100 тысяч рублей), а за продажу — 5 тысяч долларов (примерно 200 тысяч рублей). Кроме того, о нарушениях может сообщить любой гражданин Сингапура, заполнив специальную форму на сайте. Благодаря реализуемым мерам процент курящих в стране довольно низок и продолжает снижаться. В 2020 году курильщиков было 10,1 процента — это на 0,5 процента меньше, чем в предыдущем году.

Эффективность повышения легального возраста для потребления никотина доказывает и опыт США, где с 2019 года легальный возраст повысили до 21 года. Так, за один год потребление никотинсодержащей продукции среди учащихся школ и колледжей сократилось на 28 процентов.

Постепенно, через год после издания закона, с 18 лет повышать легальный возраст для покупки и потребления никотинсодержащей продукции до 21 года предлагает Дмитрий Давыдов.

Он также считает нужным установить административную ответственность за покупку, употребление и хранение такой продукции для лиц, не достигших законного возраста. За первичное нарушение автор идеи предлагает наказывать прохождением курса о вреде курения, за повторное нарушение — штрафом, а все собранные деньги направлять на финансирование мероприятий по профилактике и избавлению от никотиновой зависимости среди молодежи.

«Штраф станет сдерживающей мерой против контакта с табачными изделиями для совершеннолетних. А для подростков младше 18 лет угроза штрафа в будущем будет мотивировать не начинать курить вообще. По этой же причине и родители будут стремиться не допустить пристрастия к курению у своих детей. Такая четкая позиция закона покажет подросткам, что курение, а также передача и хранение сигарет, — это не признак взросления, а нарушение общественных норм», — говорит Дмитрий Давыдов.

Существующие штрафы за вовлечение в курение не достигших легального возраста он предлагает поднять, поскольку они, по его мнению, несопоставимы с катастрофическими последствиями таких поступков. Если сейчас размер таких штрафов варьируется от 1 до 3 тысяч рублей, то Давыдов предлагает поднять его до 20-40 тысяч рублей.

Для продавцов никотинсодержащих товаров, в свою очередь, за повторное нарушение в течение 12 месяцев Давыдов, помимо существующего штрафа, предлагает установить запрет на продажу таких товаров на 6-12 месяцев. По его мнению, текущий штраф хоть и оказывает сдерживающее действие, но полностью не защищает от систематического нарушения. Автор проекта уверен, что в стране существуют точки продаж, которые на постоянной основе игнорируют закон.

«Если подростки знают место, в котором не проверяется возраст, нужно его прикрывать, чтобы сократить каналы нелегальной продажи», — отметил Дмитрий Давыдов.

Также в Госдуме звучат призывы повысить до 21 года возраст продажи вейпов и курительных смесей (ссылка).

Так как подростки — не главный клиент продавцов табака, запреты навряд ли станут толчком к появлению полноценного чёрного рынка. Что касается штрафов, то мне интересно, будут ли штрафовать популярные у молодёжи кальянные, где приобщение к вдыханию дыма проходит на постоянной основе.

3. Крупнейшие западные табачные компании Philip Morris и British American Tobacco ранее объявили, что окончательно уйдут из России до конца года (ссылка).

Но радоваться сторонникам здорового образа жизни пока что рано. Скорее всего, иностранные табачники в том или ином виде сохранят своё присутствие – если даже они прекратят поставлять сигареты, то будут поставлять сырьё и оборудование для их производства (ссылка):

…россиянам не стоит опасаться исчезновения сигарет с прилавков, считает президент Российского сигаретного союза Андрей Лоскутов.

«Никто никуда не уходит. British American Tobacco, Phillip Morris, Imperial Tobacco, Japan Tobacco продолжают работать на территории России. Уходить они не собираются», — сказал Лоскутов в беседе с «Газетой.Ru». Он не исключил, что в попытке обойти санкции табачные гиганты могут поменять привычные названия сигаретных марок. <…>

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин уверен, что все четыре иностранных табачных гиганта либо продадут свои производства российским бизнесменам, либо вернутся на рынок под измененными локальными брендами.

«Будут приобретаться и мощности, и товарные знаки уходящих брендов. Поэтому привычные марки сигарет останутся. На складах более чем достаточно запасов сигарет ушедших компаний. Нам их хватит фактически навсегда», — объяснил Шапкин.

Он отметил, что россияне «точно не останутся без сигарет», поскольку иностранные компании не станут терять рынок с более чем 30 миллионами потребителей.

Российский рынок табака входит в пятерку крупнейших в мире по объему потребления и продаж. Официально его практически полностью занимают четыре иностранных компании – Philip Morris (Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street, системы нагревания IQOS), Japan Tabacco Internatioanal (Winston, Camel, LD), British American Tabacco (Kent, Lucky Strike, Rothmans, Pall Mall) и Imperial Brands (Davidoff, West, Jade, P&S).

Получается, прибыли от продажи сигарет в России уходят в основном американцам, британцам и японцам. Кое-что остаётся и государству в виде налогов, пошлин и акцизов. Однако, в целом, курить и платить за это нашим главным зарубежным недоброжелателям – выглядит как-то не слишком патриотично.

Посмотрим, что изменится после формального ухода западных табачных гигантов, удастся ли хотя бы частично импортозаместить эту сферу.