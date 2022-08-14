 

В россети высмеяли очередную велосипедную прогулку Байдена

14.08.2022, 21:13, Новости дня
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Пользователи Twitter активно обсуждают видео с президентом США Джо Байденом, совершающим велосипедную прогулку по побережью в Южной Каролине, в коротком ролике, появившемся в Сети, президент США проехал на велосипеде мимо журналистов, отказавшись ответить на вопросы.

«Он что катается на велосипеде по пляжу, чтобы было не так больно падать?» – сыронизировал комментатор, информирует РИА «Новости».

«Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что будет мягкое приземление?» – поддержал другой.

«Мне за 50, и я всю свою жизнь прожил в прибрежном штате. Но впервые вижу, как кто-то катается на велосипеде по пляжу», – написал юзер.

«Смотрите, он едет на велосипеде без тренировочных колес», – пошутил еще один читатель.

«Справедливости ради, в последний раз, когда Байден решил остановиться и поговорить с прессой, он упал с велосипеда», – подчеркнул комментатор.

Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

Ранее президент США упал с велосипеда. Байдена тут же обступили сотрудники Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства. Он заверил, что в порядке и не пострадал от падения. По словам американского лидера, падение было связано с тем, что он с трудом снял с педали ногу, которую держал ремешок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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