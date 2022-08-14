Премьер Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной.

«Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много», – сообщил премьер телеканалу ОНТ, информирует РИА «Новости».

Он сказал, что за прошедшие полгода «экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 млрд долларов», и заметил, что это немало.

«Санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, они рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, (там призывают население) мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты… помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником», – заключил премьер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зависимость стран Евросоюза от поставок энергоресурсов из РФ стала очевидной на фоне введенных ЕС санкций.

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