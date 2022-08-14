«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 29 августа

«Желтый» уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен до 14 августа, сообщила пресс-служба правительства города.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 14 августа 2022 годом сроком на 15 суток до 18.00 29 августа 2022 года», – приводит сообщение правительства города РИА «Новости».

«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля, когда беспилотник атаковал штаб Черноморского флота.

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