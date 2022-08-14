 

«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 29 августа

14.08.2022, 21:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Желтый» уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен до 14 августа, сообщила пресс-служба правительства города.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 14 августа 2022 годом сроком на 15 суток до 18.00 29 августа 2022 года», – приводит сообщение правительства города РИА «Новости».

«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля, когда беспилотник атаковал штаб Черноморского флота.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12.20 / В США определили возможных кандидатов на первоочередную вакцинацию

22.03.21 / Водители службы доставки компании Amazon жалуются на нарушение прав конфиденциальности

11.01.22 / Для Полтавского областного онкодиспансера купили линейный ускоритель, который воздействует непосредственно на опухоли

30.10.21 / Политолог Карасев: Появилась информация, что Труханов оказался в “черном” дипломатическом списке и его не допускают к президенту. Реальность абсолютно другая

12.08.20 / Военные и милиция заняли центр Минска

16.06.21 / Путин заявил о поддержке США сдерживающих Россию организаций

21.07.20 / Бутусов рассказал, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, позвонил ему

16.02.22 / Байден: США предлагают конкретные шаги по снижению напряженности в Европе, но не будут жертвовать своими принципами

15.09.21 / В Госдуме оценили приглашение представителей Google в СФ на заседание о вмешательствах в выборы

18.11.21 / В Соединенных Штатах завили об окончании первого этапа испытаний «самолета-пули»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика