 

Рецепт Елены Яковлевой: бродвейские рулетики с овощами

14.08.2022, 21:05, Разное
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Необычное название для закуски Елена Яковлева выбрала неспроста. В конце прошлого века она выступала в центре Бродвея, испытывая настоящее счастье. Вспоминая приятные мгновения, актриса готовит рулетики, и от этого они становятся еще вкуснее. Рецепт очень простой, а способ приготовления приятно удивляет.

Ингредиенты:

  • Кабачок и цукини;
  • Помидоры;
  • Болгарский перец;
  • Репчатый лук;
  • Грецкие орехи;
  • Чеснок;
  • Зелень;
  • Оливковое масло;
  • Соль — по вкусу, а также гранат (Елена Яковлева считает его обязательным).

Способ приготовления:

У баклажана и цукини отсекаем ненужные краешки, а сами плоды режем вдоль — должно получиться несколько пластов. Обжариваем на сковороде на оливковом масле. Предварительно Елена Яковлева посыпает их солью на глаз.

Далее по рецепту измельчаем лук, орехи, чеснок, зелень. Отдельно — нарезка из перца и помидоров. Все это мы кладем на приготовленные пласты цукини и баклажана. Следующая задача — завернуть рулетики с нахлестом, двумя руками по направлению от себя.

Выкладываем результат на сковороду, закрываем крышкой, ставим на маленький огонь. Пока закрутки подрумяниваются, чистим гранат. Затем перемещаем состав из сковородки на тарелку и украшаем гранатовыми зернами. Елена Яковлева щедро сыплет бордовые частички, все делает от души. Потому и получаются бродвейские рулетики выше всяких похвал.


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