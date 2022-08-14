 

Мнение: Уроки Кадырова

14.08.2022, 20:40, Разное
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Запад научиться дружить с Россией. Мол, Россия – самый лучший друг, надежный и честный. Но при этом, Кадыров пригрозил, что если кто-то захочет «…откусить от России, – останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережёванной пищей, поданной с ложечки соседом по койке».

Так и написал Кадыров: «Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут».


отсюда

В тексте Рамзана Кадырова, выложенном в его Telegram-канал, меня больше всего удивило вот это предложение: «Нынешняя Россия, это не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте».

Правда что ли, что Россия при Ельцине не была государством? А была всего лишь территорией?  При этом территорией, выстроенной на трех китах – путче, дефиците и дефолте?

Мне вот интересно, сколько жителей России солидарны с Кадыровым, что при Ельцине Россия была всего лишь территорией?

Фотография Рамзана Кадырова  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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